Gakpo dankzij hoofdrol bij PSV verkozen tot Eredivisie-speler van de maand

Cody Gakpo is vrijdag uitgeroepen tot Eredivisie-speler van de Maand september. De PSV'er heeft volgens de statistieken en de stemmen van voetbalfans het best gepresteerd in die maand.

Gakpo was in september goed voor twee doelpunten en drie assists. Niemand in de Eredivisie was bij zoveel doelpunten betrokken als de aanvaller van PSV. Daarnaast creëerde hij 21 kansen voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij.

Mede dankzij de inbreng van Gakpo gaat PSV momenteel aan de leiding in de Eredivisie. De Eindhovense club leed begin september nog een nederlaag tegen FC Twente (2-1), maar door winst op RKC Waalwijk (1-0) en Feyenoord (4-3) klom de 24-voudig landskampioen over Ajax heen.

In het spektakelstuk tegen Feyenoord was de 23-jarige Gakpo de grote uitblinker: hij scoorde één keer en gaf drie assists, waarvan twee uit een hoekschop. Tegen RKC maakte hij de winnende treffer.

De Eredivisie wordt zaterdag na een interlandperiode hervat. PSV opent de achtste speelronde van de competitie met een uitwedstrijd tegen Cambuur (aftrap 16.30 uur). Ajax speelt op diezelfde dag om 20.00 uur thuis tegen Go Ahead Eagles.

Excelsior-verdediger Talent van de Maand

Nathan Tjoe-A-On is uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. De twintigjarige verdediger van Excelsior blonk afgelopen maand vooral uit in aanvallend opzicht.

Excelsior speelde begin september tegen FC Emmen, een wedstrijd die de Rotterdammers met 2-1 wonnen. Tjoe-A-On maakte een van de doelpunten.

