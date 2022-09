Chili en Peru vechten WK-deelname van Oranjeopponent Ecuador aan bij CAS

Chili en Peru leggen zich nog niet neer bij de WK-deelname van Ecuador, dat in dezelfde poule zit als het Nederlands elftal. De voetbalbonden van beide landen stappen naar sporttribunaal CAS. Ze zijn het niet eens met het besluit van de FIFA in de zaak rond voetballer Byron Castillo.

Ecuador speelde in WK-kwalificatiewedstrijden met Castillo. Volgens de Chileense bond blijkt uit documenten dat de rechterverdediger in 1995 in Tumaco in Colombia is geboren en niet, zoals vermeld op zijn officiële documenten, in 1998 in Villamil Playas in Ecuador.