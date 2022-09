Bondscoach Spaanse voetbalsters 'diep gekwetst' door werkweigering vijftiental

Jorge Vilda, de bondscoach van de Spaanse voetbalsters, zit er flink mee in zijn maag dat vijftien speelsters niet meer onder zijn leiding willen trainen en spelen. Ze zegden een week geleden het vertrouwen in hem op in een brief aan de Spaanse bond RFEF.

Door onze sportredactie

De vijftien speelsters zien het om fysieke en mentale redenen niet meer zitten om met Vilda te werken. Ze zouden hebben aangedrongen op zijn ontslag. De RFEF heeft de kant van de bondscoach gekozen.

Vilda reageerde vrijdag op een persconferentie voor het eerst op de rel. De 41-jarige Spanjaard liet het vijftiental buiten zijn selectie voor de komende oefenduels met Zweden (7 oktober) en de Verenigde Staten (11 oktober).

"Ik ben diep gekwetst. Het is een oneerlijke situatie die niemand verdient. Het is ronduit belachelijk. Mijn oplossing is de selectie waarvoor ik nu heb gekozen. Een andere oplossing zie ik even niet", zei Vilda.

"Hierbij doe ik een oproep aan alle speelsters die ik train om het tegen me te zeggen als ze zich ergens niet fijn bij voelen. Eerlijkheid duurt het langst. Je kunt alles tegen me zeggen. Ik ben altijd bereikbaar."

Gouden Bal-winnares Alexia Putellas steunt de Spaanse coup. Foto: Getty Images

Speelsters hebben steun van Putellas en Hermoso

Onder de vijftien speelsters bevinden zich geen wereldtoppers. Wel is duidelijk dat ze de steun hebben van de momenteel geblesseerde sterspeelsters Alexia Putellas en Jennifer Hermoso.

Het is onduidelijk wat er precies speelt tussen een deel van de Spaanse selectie en Vilda, die vooralsnog dus 'gewoon' het vertrouwen krijgt van de RFEF. De coach weet zelf ook niet wat er aan de hand is.

"Ik weet echt niet welke veranderingen ze willen. Laat ze zich uitspreken. De deur bij de voetbalbond staat altijd open", zei hij. "Als ze in gesprek zouden zijn gegaan, hadden we erop kunnen reageren en zouden we ons niet in de huidige situatie bevinden."

Zonder Putellas en Hermoso in de selectie beleefde Spanje deze zomer een teleurstellend EK. In de kwartfinales verloren de Spaanse voetbalsters van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman, dat uiteindelijk Europees kampioen werd. Volgend jaar staat er een WK op het programma.

