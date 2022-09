Berghuis lijkt op tijd hersteld van rugblessure voor duel Ajax met Go Ahead

Steven Berghuis lijkt zaterdag 'gewoon' te kunnen spelen voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (aftrap 20.00 uur). De spelmaker viel zondag met een rugblessure uit in de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen België, maar is waarschijnlijk op tijd fit.

Door onze sportredactie

"Het gaat gelukkig goed. Hij heeft vandaag mee kunnen trainen", zegt Ajax-trainer Alfred Schreuder vrijdag in een voorbeschouwing op de site van Ajax. "Steven heeft zich goed laten behandelen en ik heb het gevoel dat het goed komt."

De dertigjarige Berghuis moest zich in de met 1-0 gewonnen interland tegen België na een half uur spelen laten vervangen. De middenvelder kampte met rugklachten, die drie dagen eerder ook al bij hem opspeelden in de Nations League-wedstrijd tegen Polen (0-2-zege).

Berghuis speelde tegen België opvallend genoeg als linkermiddenvelder, terwijl hij bij Ajax schaduwspits is. Davy Klaassen stond tegen de Belgen opgesteld als aanvallende middenvelder. De geboren Hilversummer is bij Ajax tot zijn eigen ongenoegen reserve.

Schreuder is met name blij met de optredens van middenvelder Kenneth Taylor en doelman Remko Pasveer, die bij hun Oranjedebuut een goede indruk achterlieten. Later sloot ook Brian Brobbey aan. "Die jongens komen heel tevreden terug en zetten goede energie op de groep, dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Het is voor Ajax uitstekend dat zoveel jongens bij het Nederlands elftal zitten."

Steven Berghuis viel zondag met een rugblessure uit bij het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots

Kaplan geblesseerd terug, Schreuder gaat rouleren

Ahmetcan Kaplan is met een knieblessure teruggekomen uit de interlandperiode. De verdediger, die afgelopen zomer voor een kleine 10 miljoen euro overkwam van Trabzonspor, raakte op een training van de Turkse beloftenploeg geblesseerd. "Het lijkt mee te vallen, maar het is afwachten hoelang dat gaat duren", aldus Schreuder, die ook nog niet kan beschikken over Jorge Sánchez.

Na enkele moeizame weken moet Ajax zaterdag de draad oppakken tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers verloren in de Champions League van Liverpool (2-1) en werden vervolgens in de Eredivisie weggespeeld door AZ (2-1-nederlaag), waardoor het gemor in de hoofdstad is toegenomen.

Schreuder wil mede daarom niet te lichtzinnig denken over het duel met de nummer dertien van de Eredivisie. "We weten wel ongeveer hoe zij op het veld staan. Ik verwacht een dominant Ajax, tegen een ploeg die op de counter wil spelen of soms wordt gedwongen om zo te moeten voetballen. Daarbij moeten we zorgen dat we resultaat halen."

Schreuder zal de komende tijd vanwege het drukke programma veel gaan wisselen. "De jongens zijn nu fit, maar we zullen met meerdere spelers gaan spelen. Je kunt deze periode niet maar met elf spelers spelen, we zullen vaker moeten rouleren."

Aanbevolen artikelen