AZ boekt bijna 20 miljoen euro winst door lucratieve transferzomer

AZ heeft over het seizoen 2021/2022 een winst van 18,6 miljoen geboekt, maakt de club vrijdag bekend. De ronkende jaarcijfers zijn vooral te danken aan een lucratieve transferzomer waarin Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners zijn verkocht.

Mede dankzij de verkoop van Boadu (AS Monaco), Stengs (OGC Nice) en Koopmeiners (Atalanta) haalde AZ vorig jaar 50,8 miljoen euro op de transfermarkt op. Daarvan is een kleine 10 miljoen uitgegeven aan nieuwe spelers.

Daarnaast groeide de bedrijfsomzet van 22 miljoen euro naar 33 miljoen euro. Al geeft dat cijfer een vertekend beeld, doordat de coronacrisis twee jaar geleden grote invloed had op de financiën van AZ. Afgelopen seizoen liep de club 4 miljoen euro mis door de coronamaatregelen. Over het seizoen 2020/2021 leed AZ een verlies van 800.000 euro.

AZ is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. De ploeg van trainer Pascal Jansen staat derde in de Eredivisie, op één punt van koploper PSV. De Alkmaarders zijn ook in Europa goed onderweg: met zes punten uit de eerste twee duels zijn ze bijna zeker van overwintering in de Conference League.