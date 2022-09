Ten Hag staat voor eerste Manchester-derby: 'Spelen niet tegen alleen Haaland'

Erik ten Hag kijkt uit naar zijn eerste derby tegen Manchester City. De manager van Manchester United benadrukt dat zijn ploeg het niet alleen opneemt tegen sterspeler Erling Haaland, al draait bij 'The Citizens' bijna alles om de topscorer van de Premier League.

Door onze sportredactie

"We spelen niet tegen Haaland, maar tegen Manchester City", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de derby van zondag. De Noor maakte grote indruk in zijn eerste maanden bij Manchester City: hij scoorde elf keer in zeven competitiewedstrijden.

Manchester United gaat als underdog de derby tegen de nummer twee van de Premier League in. Toch denkt Ten Hag dat er kansen liggen voor zijn ploeg, die de vijfde plaats op de ranglijst inneemt. "We zijn overtuigd van onze kwaliteiten. Als we als team spelen, kunnen we onze tegenstander verslaan. Dat geloof moeten we zondag hebben."

Ten Hag is niet nerveus nu de grootste derby van Engeland voor de deur staat. "Ik heb veel derby's gespeeld", aldus de Nederlander, die onder meer als assistent van FC Twente de Twentse derby tegen Heracles Almelo heeft meegemaakt. "Ik weet wat de rivaliteit inhoudt en wat de derby met beide clubs doet. Dit is de wedstrijd van het jaar in Manchester."

Ten Hag kreeg op zijn persconferentie veel vragen over Harry Maguire. De verdediger blunderde vorige week bij het Engels elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en ligt onder vuur in eigen land. In de derby tegen Manchester City doet hij niet mee: Maguire kampt met een hamstringblessure.

"Ik moet hem coachen en hem verdedigen. Dat doe ik omdat ik in hem geloof", aldus Ten Hag, die Maguire na de desastreuze seizoensstart passeerde. "Ik weet dat hij over veel kwaliteiten beschikt. Hij heeft niet voor niets bijna vijftig interlands voor Engeland achter zijn naam staan. Nu is het aan hem, dat heb ik hem ook verteld."

Erling Haaland is met elf doelpunten topscorer van de Premier League. Foto: AFP

Guardiola: 'Ten Hag kan me ooit opvolgen'

Josep Guardiola kreeg op zijn persconferentie bij Manchester City de vraag of Ten Hag aan het roer zou kunnen staan aan de blauwe zijde van Manchester, zoals hij eerder had geopperd. De twee werkten eerder samen bij Bayern München, toen Guardiola hoofdtrainer was en Ten Hag het beloftenteam onder zijn hoede had.

De suggestie leidde tot veel hilariteit bij Guardiola. "Wil je dat ik wegga? Ontsla je me nou?", zei hij tegen de journalist. "Maar zonder dollen: ik denk zeker dat hij hier kan coachen gezien zijn kijk op het spel. Maar dat kunnen er meer zijn. Ik zal het doorgeven."

Ten Hag was gevleid door de woorden van Guardiola. "Het is een mooi compliment. Maar ik heb voor Manchester United gekozen en heb er nog geen moment spijt van gehad. Ik bewonder Guardiola enorm en leer veel van hem en andere coaches. Maar ik blijf dicht bij mezelf."

De derby van Manchester wordt zondag om 15.00 uur gespeeld bij Manchester City. De ongeslagen ploeg van Guardiola moet winnen om in het spoor te blijven van koploper Arsenal. 'The Citizens' hebben een punt minder dan de concurrent uit Londen.

