Slot ziet 'onvolwassen' Feyenoord: 'Bijna elke corner van PSV was een kans'

Arne Slot baalt nog altijd van de 4-3-nederlaag tegen PSV van twee weken geleden. De trainer van Feyenoord vindt dat zijn spelers erg 'onvolwassen' speelden in het Philips Stadion.

Door onze sportredactie

"Als je kijkt waardoor wij verloren, is dat vooral vanwege omschakelmomenten en standaardsituaties. Dat vind ik onvolwassen, dat heb ik ook tegen de jongens gezegd", zei Slot vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met NEC komende zondag.

"PSV kreeg aardig wat hoekschoppen en bijna elke corner was een kans. Als je zelf titelkandidaat wil zijn, kun je jezelf niet zo presenteren. Ik had het gevoel dat PSV veel kansen had gehad, maar die ontstonden voornamelijk bij standaardsituaties."

"Als je 4-3 terugziet en je ziet dat twee spelers van ons hun taak niet uitvoeren of niet eens de moeite nemen om met de tegenstander mee te lopen, dan is dat wel onvolwassen", constateerde Slot, die vindt dat PSV wel goed voor de dag kwam.

"Het is een grote kwaliteit van PSV dat ze niet goed hoeven te spelen om te winnen. Wij moeten dat nog leren. Ik heb de jongens wel vijf hakjes laten zien vanochtend, terwijl je al niet overdreven goed aan het voetballen bent. Dat vind ik een belangrijk ontwikkelpunt."

Armando Obispo kopte bij een corner van PSV de 4-3 binnen tegen Feyenoord.

Slot gelooft in kwaliteiten Bijlow

Slot ging op de persconferentie ook in op de situatie van Justin Bijlow, die bij de afgelopen interlandperiode ontbrak bij het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal. De doelman moest zich vorige week toch even melden in Zeist voor speciale tests vanwege een mogelijke penaltyserie op het WK.

"Ik denk niet dat het vaak is gebeurd, maar Justin heeft er een goed gevoel aan overgehouden", zei Slot. "Nu is het voor hem zaak om goed te blijven presteren bij ons. Hij is goed in het tegenhouden van ballen, dus dan is de kans ook aanwezig dat je een strafschop stopt. Wij zijn in ieder geval blij met Bijlow."

Slot beschikt zondag tegen NEC niet over verdediger Quilindschy Hartman vanwege ziekte. Mogelijk is aanvaller Patrik Walemark niet op tijd fit voor het duel in Nijmegen.

