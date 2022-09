Boëtius hoeft geen chemotherapie te ondergaan na operatie aan tumor in testikels

Jean-Paul Boëtius hoeft na de ontdekking van een tumor in zijn testikels geen chemotherapie te ondergaan. Dat heeft onderzoek bij de aanvaller van Hertha BSC uitgewezen.

"Er is gebleken dat er geen chemotherapie nodig zal zijn", zei een woordvoerder van Hertha BSC vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel van zondag met Hoffenheim. "Daar zijn we binnen de club allemaal heel blij mee. Het is geweldig nieuws."