Cocu neemt Vitesse meteen bij de hand: 'Ik had het druk de eerste dagen'

Phillip Cocu heeft als nieuwe trainer van Vitesse drukke dagen achter de rug. De coach laat vrijdag weten dat hij in zijn eerste werkweek in Arnhem meteen belangrijke accenten probeerde te leggen.

Door onze sportredactie

"Als nieuwe trainer ben je zoveel mogelijk aan het neerzetten en organiseren", geeft Cocu aan op de clubsite in aanloop naar het uitduel met FC Twente zaterdagavond. "Je wil ook precies weten wat iedereen van je vraagt en verlangt. En uiteraard moet je iedereen in de organisatie goed leren kennen."

"In het bijzonder de spelers, van wie er een paar later terugkwamen van het interlandvoetbal", vervolgt Cocu. "Ik had mijn handen vol in de eerste dagen, maar wel op een zeer prettige manier. Ik licht veel toe aan de spelers, zodat zij weten waarop de nadruk ligt in oefeningen en partijen."

Cocu vindt de wedstrijd tegen Twente een goede test voor zijn spelers. "Een interessante tegenstander, die comfortabel in balbezit is en waar veel vaste en herkenbare patronen zichtbaar zijn. Het is ook een team dat vanuit de reactie heel direct richting het doel kan gaan. We kijken naar de tegenstander, maar gaan uiteindelijk uit van eigen kracht."

Doelman Kjell Scherpen denkt dat de aanpassingen onder Phillip Cocu 'steeds meer aan de orde' zullen zijn. Foto: Pro Shots

Scherpen ziet verandering onder Cocu

Kjell Scherpen kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd in De Grolsch Veste. De doelman stond de afgelopen periode onder de lat bij Jong Oranje, dat met 1-2 van Jong België won en met 0-0 gelijkspeelde bij Jong Roemenië.

"Dankzij de winst en de nul ben ik met een lekker gevoel teruggekeerd in Arnhem", zegt Scherpen. "Natuurlijk ben ik wat later aangekomen dan de rest, maar je ziet wel gelijk wat aanpassingen onder de nieuwe trainer. In grote lijnen valt dat nog mee, maar in de loop van de tijd zal dat steeds meer aan de orde zijn."

Vitesse staat door de slechte seizoensstart veertiende in de Eredivisie, terwijl Twente de vijfde positie bekleedt. De wedstrijd in Enschede begint zaterdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

