Transfervrije El Khayati verlaat Europa en tekent bij nummer acht van India

Nasser El Khayati vervolgt zijn loopbaan in India. De 33-jarige aanvallende middenvelder sluit zich aan bij Chennaiyin FC, dat de Indiase Super League twee keer won.

"Ik ben heel blij dat ik mag spelen voor Chennaiyin FC", reageert El Khayati op de site van de club. "Ik kan niet wachten om de andere jongens te ontmoeten. Ik heb goede hoop dat we een geweldig seizoen tegemoetgaan."

El Khayati was transfervrij na zijn vertrek bij Willem II afgelopen zomer. De spelmaker tekende in maart een contract bij de Tilburgers, maar kwam niet verder dan vijf invalbeurten. Willem II werd afgelopen seizoen zeventiende in de Eredivisie en degradeerde rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.