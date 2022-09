Voormalig Ajax- en AZ-spits Arveladze vertrekt op wedstrijddag als coach Hull City

Shota Arveladze is niet langer de manager van Hull City. De oud-spits van onder meer Ajax en AZ werd in januari aangesteld, maar vertrekt na ruim een half jaar al bij de huidige nummer twintig van het Championship.

Naast Arveladze vertrekt ook assistent Peter van der Veen bij de Engelse club. "Tijdens de interlandperiode hebben we verschillende gesprekken gehad met Shota", laat voorzitter Acun Ilicali op de clubsite weten. "Het werd toen duidelijk dat onze visies niet overeenkomen, dus hebben we besloten de samenwerking te beëindigen."

Arveladze was eerder trainer in Turkije bij Kayserispor, Kasimpasa en Trabzonspor en in Israël bij Maccabi Tel Aviv. Ook was hij drie jaar trainer van het Oezbeekse FC Pakhtakor Tashkent, waarmee hij vijf prijzen won. Als assistent bij AZ werkte hij samen met grote namen als Louis van Gaal, Ronald Koeman en Dick Advocaat.