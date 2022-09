Ten Hag krijgt Manager van de Maand-award na wederopstanding United

Erik ten Hag is vrijdag uitgeroepen tot Manager van de Maand in de Premier League. De trainer van Manchester United won in september met zijn ploeg van Leicester City en Arsenal.

Door onze sportredactie

De duels met hekkensluiter Leicester (0-1-zege) en koploper Arsenal (3-1-zege) waren de enige optredens van Manchester United in de Premier League. De andere wedstrijden werden uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

Door de twee overwinningen in de competitie breidde United de ongeslagen reeks, die de Engels recordkampioen in augustus al was begonnen, uit tot vier wedstrijden. De ploeg van manager Ten Hag klom bovendien naar de vijfde plek.

De 52-jarige Ten Hag troefde in de verkiezing Antonio Conte (Tottenham Hotspur) en Gary O'Neil (AFC Bournemouth) af. Conte won met Spurs van Fulham en Leicester City. Het Bournemouth van O'Neil won van Nottingham Forrest en speelde gelijk bij Newcastle United.

Ten Hag benadrukte vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de derby tegen Manchester City dat de opmars van zijn ploeg een teamprestatie is. "We hebben het samen gedaan. Dit zegt dat we de goede kant opgaan. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering en moeten nog harder werken."

De twee hoofdrolspelers van Manchester United in september. Foto: Getty Images

Ten Hag treedt in voetsporen Jol en Koeman

Ten Hag is de derde Nederlander die wordt benoemd tot Manager van de Maand in de Premier League. Martin Jol werd in zijn tijd bij Tottenham Hotspur één keer verkozen en Ronald Koeman in zijn periode bij Southampton drie keer.

Bij Manchester United viel ook Marcus Rashford in de prijzen. De aanvaller was in september bij alle goals van Manchester United betrokken (twee goals en twee assists) en werd voor de tweede keer in zijn carrière benoemd tot Speler van de Maand.

Ten Hag en Rashford wacht dit weekend een fraai affiche. United gaat zondag op bezoek bij stadgenoot Manchester City. Om 15.00 uur wordt er afgetrapt in het Etihad Stadium.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen