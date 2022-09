Van Nistelrooij verwacht geblesseerde Luuk de Jong nog weken te missen

Delen via E-mail

Luuk de Jong is waarschijnlijk nog weken uit de roulatie bij PSV, heeft trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag op een persconferentie bevestigd. De spits raakte eind augustus geblesseerd en traint momenteel individueel.

"Luuk de Jong gaat niet mee naar Leeuwarden", zei Van Nistelrooij daags voor het duel met SC Cambuur tegen ESPN. "Hij traint nog individueel. De hoop was meteen na de interlandperiode, maar dat is niet gelukt. Het kan nog enkele weken duren. We nemen geen risico's."