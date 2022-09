FC Twente boekt mede dankzij transfer Drommel winst in succesvol seizoen

FC Twente heeft in het sportief succesvolle seizoen 2021/2022 zwarte cijfers geschreven. De club uit Enschede meldt dat ze - mede dankzij de verkoop van Joël Drommel - 2 miljoen euro winst heeft gemaakt.

De kosten namen met ruim 7 miljoen toe, naar 27,5 miljoen. Het operationeel bedrijfsresultaat is daardoor -600.000 euro. Door de verkoop van onder anderen Drommel en Menig eindigt FC Twente dus in de zwarte cijfers.

FC Twente eindigde in de Eredivisie op de vierde plek en plaatste zich zo voor het eerst in acht jaar voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Ron Jans bleef aan het begin van dit seizoen steken in de play-offs van de Conference League. Fiorentina was over twee duels te sterk (1-2).