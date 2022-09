Ex-bondsvoorzitter El Salvador krijgt 16 maanden cel in omkoopschandaal FIFA

De ex-voorzitter van de voetbalbond van El Salvador is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden voor zijn rol in het grote omkoopschandaal binnen de mondiale federatie FIFA. Een rechter in New York legde Reynaldo Vasquez die straf op.

Door onze sportredactie

De 66-jarige Vasquez had in zijn tijd als voorzitter van de bond van El Salvador, tussen 2009 en 2011, ruim 350.000 dollar aan steekpenningen aangenomen om de mediarechten voor WK-kwalificatiewedstrijden bij een bepaald bedrijf te krijgen.

Kort voor de voorzittersverkiezing bij de FIFA in 2015 werd een groot aantal voetbalbestuurders gearresteerd. Sepp Blatter werd op het congres van de FIFA herkozen als voorzitter, maar stapte enkele dagen later onder grote druk op. De Zwitser werd uiteindelijk geschorst vanwege een dubieuze betalingsdeal met Michel Platini.

De Amerikaanse justitie doet al geruime tijd onderzoek naar het grootschalige omkoopschandaal binnen de FIFA. Het onderzoek heeft al tot 27 bekentenissen geleid. Vasquez bekende vorig jaar schuld.

"Deze mensen hebben hun zakken gevuld met honderdduizenden dollars aan smeergeld. Dat gebeurde over de rug van een prachtige sport, de voetbalbond van El Salvador en de leden daarvan", zei de openbaar aanklager bij de rechtszaak van Vasquez in New York.

Vasquez moet het bedrag wat hij had opgestreken terugbetalen. De FIFA legde de voormalige bondsvoorzitter van El Salvador enkele jaren geleden al een levenslange schorsing op. Hij mag nooit meer een rol in de voetballerij bekleden.

