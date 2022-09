Lang keert anderhalve maand voor WK-start terug op trainingsveld bij Club Brugge

Noa Lang is donderdag teruggekeerd op het trainingsveld bij Club Brugge. De aanvaller liep ruim een maand geleden een enkelblessure op, maar is dus op tijd hersteld voor het WK in Qatar.

Door onze sportredactie

De 23-jarige Lang raakte geblesseerd in het competitieduel met KV Kortrijk. Daardoor stond hij ruim een maand langs de kant.

Bondscoach Louis van Gaal kon door de blessure geen beroep doen op Lang, die vorig jaar zijn interlanddebuut maakte en tot nu toe vijf wedstrijden voor Oranje speelde. Met nog 53 dagen te gaan tot het WK begint de tijd te dringen voor de oud-Ajacied.

Lang heeft nog twaalf wedstrijden om zich te bewijzen voor een plek in de selectie van Van Gaal. De eerste wedstrijd staat zaterdag op het programma, als Club Brugge tegen KV Mechelen speelt. Daarna speelt de ploeg van coach Carl Hoefkens in de Champions League tegen Atlético Madrid.

Lang komt sinds 2021 voor Club Brugge uit. Tot nu toe speelde hij 91 wedstrijden voor de ploeg. Daarin kwam hij 27 keer tot scoren.

Noa Lang speelde tot nu toe vijf wedstrijden in Oranje. Foto: Getty Images

