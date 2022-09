Ajax heeft toegegeven dat de doelen vlak voor de laatste voorronde in de Champions League tegen Arsenal niet aan de vereiste afmetingen voldeden. Arsenal-coach Jonas Eidevall kwam er voor de aftrap achter dat de doelen op De Toekomst 10 centimeter te klein waren. Het probleem werd nog voor de wedstrijd verholpen.

"Er is dagelijks onderhoud aan de velden en voorafgaand aan dit duel is iets niet goed gegaan bij het terugplaatsen van de doelen op het hoofdveld", laat Ajax donderdag in een verklaring weten.

De Amsterdamse club wil desgevraagd niet verder uitweiden over wat er precies niet goed is gegaan bij het terugplaatsen van de doelen. "Na constatering door Arsenal en de UEFA is dit nog voor de aftrap hersteld. We betreuren dit uiteraard en gaan de procedure aanpassen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen."

Eidevall stelde woensdagavond dat de doelen te klein zouden zijn. "We zijn bij een grote club als Ajax en moeten dan voor de wedstrijd de doelen opmeten. Het bleek dat ze 10 centimeter te klein waren. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zoiets meegemaakt. Het was heel raar", zei de Arsenal-coach.

De voetbalsters van Arsenal wonnen woensdag met 0-1 van Ajax door een treffer van Vivianne Miedema. Door de zege in Amsterdam staat Arsenal opnieuw in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Arsenal was vorig seizoen nog kwartfinalist in het Europese clubtoernooi. De drievoudig landskampioen van Engeland ging toen onderuit tegen VfL Wolfsburg.