Ajax Vrouwen betreurt te kleine doelen voor CL-duel: 'Is iets niet goed gegaan'

Ajax heeft toegegeven dat de doelen vlak voor de laatste voorronde in de Champions League tegen Arsenal niet aan de vereiste afmetingen voldeden. Arsenal-coach Jonas Eidevall kwam er voor de aftrap achter dat de doelen op De Toekomst 10 centimeter te klein waren. Het probleem werd nog voor de wedstrijd verholpen.

"Er is dagelijks onderhoud aan de velden en voorafgaand aan dit duel is iets niet goed gegaan bij het terugplaatsen van de doelen op het hoofdveld", laat Ajax donderdag in een verklaring weten.

De Amsterdamse club wil desgevraagd niet verder uitweiden over wat er precies niet goed is gegaan bij het terugplaatsen van de doelen. "Na constatering door Arsenal en de UEFA is dit nog voor de aftrap hersteld. We betreuren dit uiteraard en gaan de procedure aanpassen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen."