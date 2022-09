Ajax Vrouwen heeft grote ambities als het om Europees voetbal gaat, maar tot teleurstelling van de spelers kwam het Champions League-avontuur vlak voor de groepsfase al ten einde. Toch stapte de ploeg van trainer Suzanne Bakker woensdag na de 0-1-nederlaag tegen Arsenal met opgeheven hoofd van het veld.

"We mogen echt blij zijn met wat we hebben laten zien tegen Arsenal", zei Victoria Pelova na de wedstrijd op sportpark De Toekomst. "Ze hadden de overhand, maar het is niet zo dat ze ons met 10-0 hebben verslagen."

De uitschakeling is geen schande: het Arsenal van Vivianne Miedema won in 2007 de Champions League en geldt als een van de sterkere ploegen in Europa. Toch was het verschil minimaal. Na een 1-1-gelijkspel in de eerste ontmoeting was Arsenal woensdag door een doelpunt van Miedema met 1-0 te sterk.

Aangezien landskampioen FC Twente in de vorige ronde al van Benfica verloor, zijn alle Nederlandse clubs nu uitgeschakeld in de Champions League. Zonde, vindt Sherida Spitse, die benadrukte dat het Nederlandse voetbal juist kan groeien door Europese wedstrijden te spelen.

"Het is het hoogste podium op clubniveau, dus dat wil je als team", zei de Ajax-aanvoerder. "Dan kan je boven jezelf uitstijgen, omdat je wordt geprikkeld door een ander niveau."

Ook middenvelder Pelova baalt ervan dat de ploeg niet meer wedstrijden op Europees niveau kan spelen. "Als we de groepsfase hadden bereikt, dan hadden we zes extra wedstrijden kunnen spelen. Dan speel je tegen Olympique Lyonnais en FC Barcelona. Kom maar op."

68 Arsenal-spits Miedema doet Ajax pijn in voorronde Champions League

'Voor Europese top heb je elke week topwedstrijd nodig'

De route naar de groepsfase is voor Nederland moeilijker vanwege de plek op de coëfficiëntenlijst. Nederland staat achtste. Dat betekent dat de landskampioen toegang krijgt tot het zogeheten 'Champions Path' en twee rondes verwijderd is van de groepsfase. De nummer twee van de competitie begint in het 'League Path' en moet drie rondes overleven.

De winnaars van de Spaanse, Duitse, Engelse en Franse competities hebben direct toegang tot de groepsfase met zestien clubs. Verder mag zowel de nummer twee als nummer drie van die competities in de voorrondes van de Champions League starten.

"Uiteindelijk wil je als Nederlandse club direct in die poulefase terechtkomen", benadrukte Spitse. "Je wil aanhaken bij de Europese top en dan heb je ook elke week een topwedstrijd nodig. Niet een paar in het jaar."

Ajax heeft weinig tijd om stil te staan bij de teleurstelling in de Champions League, want zondag wacht een duel met sc Heerenveen in de derde speelronde van de Vrouwen Eredivisie. De Amsterdammers hebben dit seizoen nog maar één competitiewedstrijd gespeeld en staan vooralsnog vierde.

"We gaan ons weer opladen voor Heerenveen", zei Pelova met een zucht. "Maar ik blijf dromen van een uitverkocht Camp Nou."