Coach Arsenal Vrouwen verbaast zich: 'Doelen Ajax waren 10 centimeter te klein'

Jonas Eidevall, de coach van de vrouwenploeg van Arsenal, noemt het bezoek aan Ajax in de laatste voorronde van de Champions League een "vreemde ervaring". De trainer stelde woensdag vast dat de doelen te klein waren en was niet te spreken over de arbitrage.

"Het was een heel vreemde ervaring hier", zei Eidevall op de persconferentie in Amsterdam tegen onder meer BBC Sport nadat Vivianne Miedema haar ploeg naar het hoofdtoernooi van de Champions League had geschoten (0-1).

"We zijn bij een grote club als Ajax en moeten dan voor de wedstrijd de doelen opmeten. Het bleek dat ze 10 centimeter te klein waren", zei Eidevall. "Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zoiets meegemaakt. Het was heel raar."

Het is onduidelijk of de doelen daadwerkelijk te klein waren. Naast de vrouwen van Ajax speelt ook Jong Ajax de thuiswedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op dat veld. De Amsterdamse club heeft nog niet gereageerd.

'Niet verrast dat we twee blessures opliepen'

Eidevall was ook niet te spreken over de arbitrage. Volgens de Zweedse trainer had Ajax-verdediger Lisa Doorn van het veld gestuurd moeten worden na een botsing met Beth Mead. De Engelse international werd hard geraakt en kon door een hoofdblessure niet verder.

"Hoe kan het geen rode kaart zijn als je zo richting iemands hoofd gaat?", vroeg hij zich hardop af. "Ik weet dat ze het niet expres deed, maar het is roekeloos. En uiteindelijk was die roekeloosheid erg gevaarlijk voor Beth. Ik hoop dat ze in orde is."

"Het zijn negentig enorm zware minuten geweest. Het verrast me eigenlijk niet dat we twee blessures hebben overgehouden aan dit duel", vervolgde Eidevall, die in de eerste helft ook verdediger Rafaelle zag uitvallen.

Door de zege in Amsterdam staat Arsenal opnieuw in het hoofdtoernooi van de Champions League. Arsenal was vorig seizoen nog kwartfinalist in het Europese clubtoernooi. De drievoudig landskampioen van Engeland ging toen onderuit tegen VfL Wolfsburg.

