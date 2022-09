Sherida Spitse baalt er stevig van dat ze woensdag met Ajax Vrouwen tegen Arsenal naast een Champions League-ticket heeft gegrepen. De Amsterdamse ploeg verloor de return op sportpark De Toekomst met 0-1 en plaatste zich daardoor niet voor de groepsfase.

"Als ik nu naar Arsenal kijk, dan vind ik dat wij niet ver van dat niveau af zitten", zei Ajax-aanvoerder Spitse. "Wij kunnen ons daar wel mee meten."

Vorige week speelde Ajax nog verrassend gelijk tegen de ploeg uit Londen (2-2). In de return in eigen huis was het Oranjevedette Vivianne Miedema die een einde maakte aan de Champions League-droom van de Amsterdamse ploeg, die sinds dit jaar onder leiding staat van Suzanne Bakker.

"Het is zuur en ik denk dat er meer in had gezeten vandaag", vertelde de 32-jarige Spitse. "Ik denk dat we over twee wedstrijden meer hadden verdiend, maar we mogen er trots op zijn dat we twee van dit soort wedstrijden hebben neergezet tegen Arsenal."

68 Arsenal-spits Miedema doet Ajax pijn in voorronde Champions League

'Had meer van Arsenal verwacht'

Ajax kwam in de tweede helft nog dicht bij de gelijkmaker, maar Tiny Hoekstra kwam een teenlengte tekort om de bal binnen te tikken. "We hebben met rust gespeeld en dan krijgen we dit soort kansen. We hadden dat nog meer kunnen doen, maar al met al is het een goede prestatie van ons", aldus Spitse.

Arsenal is de Champions League-winnaar van 2007 en haalde vorig seizoen, met onder anderen topspits Miedema in de ploeg, nog de kwartfinales. "Ik had meer van Arsenal verwacht", zei Spitse. "Maar misschien is dat ook onze verdienste. We hebben voor elke meter geknokt en stonden er echt als team."

Ajax-coach Bakker had eveneens gemengde gevoelens. "Teleurstelling overheerst, maar ik denk dat we morgen trots kunnen zijn", zei ze. "Ons tactische plan werkte. We hielden de ruimtes klein, waardoor Arsenal in de problemen kwam. In de omschakeling kregen we ook nog kansen door onze snelle mensen voorin."

Ajax Vrouwen bereikte drie keer de groepsfase van de Champions League. In 2021 haalde de Amsterdamse ploeg de achtste finales, waarin van Bayern München werd verloren.