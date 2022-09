Martens scoort opnieuw en helpt Paris Saint-Germain naar Champions League

Lieke Martens is woensdag opnieuw belangrijk geweest voor Paris Saint-Germain. De Oranje-international maakte in de laatste Champions League-voorronde het openingsdoelpunt in het uitduel met het Zweedse BK Häcken (0-2-zege) en plaatste zich met haar ploeg voor het hoofdtoernooi.

Door onze sportredactie

De 29-jarige Martens tikte de bal in de 53e minuut knap uit de lucht binnen en zorgde daarmee voor de 0-1. Voor de aanvaller, die eerder deze zomer overkwam van FC Barcelona, was het haar derde treffer in Franse dienst. Kadidiatou Diani bepaalde zeven minuten later de eindstand op 0-2.

Vorige week won PSG al met 2-1 van BK Häcken, waardoor de Franse ploeg zeker is van een plek in de groepsfase van het Europese miljoenenbal. Jackie Groenen, die onlangs overkwam van Manchester United, speelde ook mee bij de bezoekers en werd na een uur gewisseld.

Dinsdag werd bekend dat Martens na onderling overleg niet was opgeroepen voor de oefeninterlands van de Oranjevrouwen tegen Zambia en Noorwegen in oktober. De aanvaller, die enige tijd met een voetblessure kampte, krijgt rust van bondscoach Andries Jonker. Groenen is wél van de partij.

Ajax Vrouwen wist zich woensdag niet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van coach Suzanne Bakker ging in de return tegen Arsenal op sportpark De Toekomst met 0-1 onderuit door een goal van Vivianne Miedema. De heenwedstrijd eindigde vorige week in 2-2.

