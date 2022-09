Ajax Vrouwen is er woensdagavond niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Door een doelpunt van Vivianne Miedema leed de Amsterdamse ploeg in eigen huis een desastreuze 0-1-nederlaag tegen Arsenal.

Oranje-spits Miedema zorgde vroeg in de tweede helft voor de beslissing in Amsterdam. Vorige week had Ajax in de heenwedstrijd op Engelse bodem nog met 2-2 gelijkgespeeld.

Ajax hoopte zich voor het eerst sinds het seizoen 2020/2021 voor het hoofdtoernooi van de Champions League te plaatsen. Destijds werd tegen het sterke Bayern München een plek in de kwartfinales misgelopen.

Arsenal was vorig seizoen nog kwartfinalist in het prestigieuze toernooi. De drievoudig landskampioen van Engeland ging toen ten onder tegen VfL Wolfsburg.

Zondag gaat het seizoen voor Ajax Vrouwen verder met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in de Azerion Vrouwen Eredivisie. De ploeg van coach Suzanne Bakker begon de competitie onlangs met een 4-0-zege op Fortuna Sittard.

68 Arsenal-spits Miedema doet Ajax pijn in voorronde Champions League

Arsenal overwegend sterker dan Ajax

Het niveau van Ajax-Arsenal viel woensdag in de eerste helft wat tegen op sportpark De Toekomst in Amsterdam. In het eerste kwartier was Ajax sterker, maar veel grote kansen leverde dat de ploeg van Bakker niet op.

In het vervolg had Arsenal het meeste balbezit, al leidde dat eveneens niet tot groot gevaar. Wel was het voor Ajax opletten bij mogelijkheden voor Stina Blackstenius, Laura Wienroither en Miedema.

Ook na rust had Arsenal een overwicht en ditmaal leidde dat wél tot een goal. Miedema kreeg in de 51e minuut de ruimte om van afstand uit te halen en de topscorer aller tijden van Oranje verschalkte keeper Lize Kop met een schuiver.

Nadat Miedema de kans op een tweede treffer had laten liggen, kwam Ajax er iets meer uit. Het leidde twintig minuten voor tijd tot een grote kans voor de ingevallen Tiny Hoekstra, die net tekortkwam om af te ronden. Dichterbij kwam de thuisploeg niet meer.