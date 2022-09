In de Serie A heeft komend weekend voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter de leiding over een wedstrijd. Maria Sole Ferrieri Caputi fluit zondagmiddag Sassuolo-Salernitana.

"Dit is een historische dag, ik ben er emotioneel van", zei voorzitter Alfredo Trentalange van de Italiaanse scheidsrechterscommissie woensdag op een speciaal daarvoor belegde persconferentie.

"Maria Sole gaat op basis van haar prestaties debuteren in de Serie A. We delen geen cadeautjes uit, ze heeft dit zelf verdiend. We kunnen dit zien als een succes van de hele scheidsrechtersopleiding."

De 31-jarige Ferrieri Caputi floot vorig seizoen vooral in de Serie C, het derde niveau van het Italiaanse voetbal. Ze promoveerde afgelopen zomer naar de hoogste categorie van het scheidsrechterskorps.

Meer vrouwelijke arbiters in Europa

In onder meer Frankrijk en Duitsland zijn al langer vrouwelijke arbiters actief op het hoogste niveau. De Française Stéphanie Frappart floot ook al in de Champions League en had in 2019 de leiding over het duel om de Europese Super Cup. Vorig jaar floot Frappart de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland en ze was als vierde official actief op het EK.

Voor het komende WK in Qatar heeft de FIFA drie vrouwen geselecteerd die ook daadwerkelijk wedstrijden gaan fluiten. Naast Frappart zijn dat Salima Mukansanga uit Rwanda en de Japanse Yoshimi Yamashita.

In het Nederlandse mannenvoetbal is het nog wachten op de eerste vrouwelijke scheidsrechter. Franca Overtoom debuteerde eind vorig jaar wel als grensrechter in de Eredivisie.