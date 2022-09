Serie A-duel dit weekend voor het eerst onder leiding van vrouwelijke arbiter

In de Serie A heeft komend weekend voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter de leiding over een wedstrijd. Maria Sole Ferrieri Caputi fluit zondagmiddag Sassuolo-Salernitana.

"Maria Sole gaat op basis van haar prestaties debuteren in de Serie A. We delen geen cadeautjes uit, ze heeft dit zelf verdiend. We kunnen dit zien als een succes van de hele scheidsrechtersopleiding."

In onder meer Frankrijk en Duitsland zijn al langer vrouwelijke arbiters actief op het hoogste niveau. De Française Stéphanie Frappart floot ook al in de Champions League en had in 2019 de leiding over het duel om de Europese Super Cup. Vorig jaar floot Frappart de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland en ze was als vierde official actief op het EK.