Jesper Karlsson kan zaterdag tegen FC Groningen zijn rentree maken bij AZ. De Zweedse aanvaller ontbrak de afgelopen maanden vanwege een hamstringblessure, die hij opliep in de laatste wedstrijd van vorig seizoen.

"Ik moet afwachten wat de trainer (Pascal Jansen, red.) zegt, maar ik ben er klaar voor. Niet voor negentig minuten, maar ik kan in ieder geval weer minuten maken", zegt Karlsson woensdag in een interview op de website van AZ.

De 24-jarige Karlsson was afgelopen seizoen een van de smaakmakers van AZ en van de Eredivisie. De Zweedse international maakte vijftien competitiedoelpunten en speelde ook een hoofdrol in de play-offs om Europees voetbal.

Karlsson scoorde tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen twee keer in de met 6-1 gewonnen return tegen Vitesse, waardoor AZ zich voor de voorrondes van de Conference League plaatste. Tijdens het duel met Vitesse was er nog niets van de blessure van Karlsson te zien.

Enkele dagen later bleek uit een MRI-scan dat Karlsson een scheurtje in zijn hamstring had opgelopen. "Dat was erger dan ik in eerste instantie had verwacht. Maar ik was blij dat het niet helemaal gescheurd was. Dat was tenminste nog positief."

Jesper Karlsson na zijn botsing tegen Vitesse. Jesper Karlsson na zijn botsing tegen Vitesse. Foto: Pro Shots

'Pijnlijk als je zo van het spelletje houdt'

Karlsson wachtte een maandenlange revalidatie, terwijl de Alkmaarders met de jonge Myron van Brederode als zijn vervanger succesvol begonnen aan het huidige seizoen. Als enige club in de Eredivisie heeft AZ nog geen wedstrijd verloren.

"Het is voor iedereen anders, maar voor mij is het lastig om op de plek te zijn waar ik iedereen kan zien voetballen", zei Karlsson, die kort revalideerde in België. "Het was pijnlijk als je zo van het spelletje houdt."

AZ versloeg Ajax vlak voor de interlandperiode met 2-1 en staat met zeventien punten uit zeven duels op de derde plaats, één punt achter PSV en Ajax. FC Groningen-AZ begint zaterdag om 18.45 uur.