Karlsson na lange revalidatie terug bij AZ: 'Was erger dan ik eerst dacht'

Jesper Karlsson kan zaterdag tegen FC Groningen zijn rentree maken bij AZ. De Zweedse aanvaller ontbrak de afgelopen maanden vanwege een hamstringblessure, die hij opliep in de laatste wedstrijd van vorig seizoen.

Enkele dagen later bleek uit een MRI-scan dat Karlsson een scheurtje in zijn hamstring had opgelopen. "Dat was erger dan ik in eerste instantie had verwacht. Maar ik was blij dat het niet helemaal gescheurd was. Dat was tenminste nog positief."