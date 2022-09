Kledingsponsor Hummel laat Denemarken in sobere shirts spelen op WK in Qatar

Denemarken treedt in versoberde shirts aan op het WK in Qatar. Kledingsponsor Hummel wil vanwege de mensenrechtenkwesties in het land zo min mogelijk zichtbaar zijn.

Door onze sportredactie

Hummel presenteerde woensdag drie Deense WK-shirts: een rode, een witte en een zwarte. Het logo van de kledingfabrikant is daarop amper te zien.

"We willen niet zichtbaar zijn tijdens een toernooi dat aan duizenden mensen het leven heeft gekost. We steunen Denemarken volledig, maar dat is niet hetzelfde als het steunen van gastland Qatar", schrijft Hummel op sociale media.

Bij het zwarte shirt staat: "Zwart is de kleur van rouw. De perfecte kleur voor het derde shirt van Denemarken voor het WK van dit jaar. We willen een statement maken tegen de mensenrechtensituatie in Qatar en de behandeling van de migranten die de WK-stadions hebben gebouwd."

Denen dragen boodschappen op trainingstenues

Bijna een jaar geleden werd al bekend dat de Deense spelers in Qatar aparte trainingstenues dragen. De namen van sponsoren maken op de kleding plaats voor kritische boodschappen over de situatie in het land.

Daarnaast doen de commerciële partners van de Deense bond DBU niet mee aan commerciële activiteiten rond het WK en worden er zo min mogelijk personeelsleden en sponsoren meegenomen naar Qatar.

Verder doet Denemarken mee aan de OneLove-campagne die door het Nederlandse voetbal is opgezet. Aanvoerder Simon Kjaer draagt op het WK net als Oranjecaptain Virgil van Dijk en de aanvoerders van zes andere landen op het WK een band met het OneLove-logo. Dat staat voor verbinding en dient als signaal tegen iedere vorm van discriminatie.

Denemarken behoort op het WK samen met Frankrijk, Australië en Tunesië tot groep D. De eerste poulewedstrijd is op 22 november tegen de Tunesiërs.

Aanbevolen artikelen