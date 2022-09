Ricardo Kishna gaat toch weer voor ADO Den Haag spelen. De aanvaller vertrok afgelopen zomer transfervrij bij de club uit de hofstad, waar zijn contract afliep.

Na het mislopen van promotie naar de Eredivisie in mei - Excelsior was in de bizar verlopen finale van de play-offs te sterk - gaf Kishna in gesprek met ESPN aan dat hij het niet zag zitten om een nieuw contract te tekenen bij ADO. Op dat moment was onder meer nog niet bekend wie de nieuwe trainer zou worden.

Een nieuwe club bleef in de afgelopen maanden uit voor de 27-jarige Kishna. De geboren Hagenaar trainde de afgelopen weken al mee met de selectie van trainer Dirk Kuijt en deed mee in een oefenduel met FC Groningen. Het is nog niet bekend voor hoeveel jaar hij tekent bij ADO.

Kishna doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van de Haagse club, maar stapte in 2010 over naar Ajax en maakte daar in 2014 zijn debuut in het betaald voetbal. Hij speelde in totaal 48 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers voordat hij in de zomer van 2015 voor een transfer naar Lazio koos.

Knieproblemen teisterden Kishna tijdens loopbaan

Een op papier veelbelovende carrière kwam nooit echt van de grond. Kishna werd geteisterd door knieproblemen en belandde bij Lazio op een zijspoor. Na een half jaar op huurbasis bij Lille OSC hoopte Kishna in het seizoen 2017/2018 bij ADO zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, maar hij scheurde in september 2017 zijn kruisband.

ADO besloot hem een jaar later weer te huren en uiteindelijk transfervrij over te nemen van Lazio. Kishna moest lang revalideren en maakte pas in november 2020 zijn rentree na een afwezigheid van meer dan duizend dagen. Kishna speelde vorig seizoen 26 officiële duels voor ADO, waarin hij vier keer scoorde en elf assists leverde.

Zonder Kishna kende ADO een teleurstellende start van het huidige seizoen. De ploeg van Kuijt lijkt nu wel op de goede weg en bezet momenteel de dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie, op elf punten van koploper PEC Zwolle.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie