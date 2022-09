Bruno Martins Indi komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De AZ-verdediger is na een blessure succesvol geopereerd aan zijn bovenbeen en staat voorlopig langs de kant, meldt de Alkmaarse Eredivisie-club woensdag.

Blessures komen nooit op een gelegen moment, maar de timing van deze beenkwetsuur was bijzonder lullig voor Martins Indi. De dertigjarige linkspoot was na een lange afwezigheid weer in beeld bij het Nederlands elftal en kan door de blessure een streep door het WK zetten.

Martins Indi liep de kwetsuur anderhalve week geleden op in de topper met AZ tegen Ajax. De aanvoerder van de Alkmaarders liet zich vlak voor rust vervangen en moest toezien hoe zijn ploeggenoten de 2-1-zege over de streep trokken.

Een dag later ontbrak de geselecteerde Martins Indi toen de spelers van het Nederlands elftal bijeenkwamen voor de wedstrijden in de Nations League tegen Polen en België. "Er wordt vandaag nog een MRI-scan gemaakt, maar het ziet er somber uit", zei bondscoach Louis van Gaal over de 36-voudig international.

Een week daarop werd bekend dat de beenblessure een eventuele WK-deelname van Martins Indi dwarsboomde. Het toernooi in Qatar gaat 20 november van start en duurt tot en met 18 december. AZ speelt 7 januari de eerste wedstrijd na de vervroegde winterstop. De Alkmaarders staan derde in de Eredivisie.