Martins Indi pas in 2023 weer inzetbaar voor AZ na operatie aan bovenbeen

Bruno Martins Indi komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De AZ-verdediger is na een blessure succesvol geopereerd aan zijn bovenbeen en staat voorlopig langs de kant, meldt de Alkmaarse Eredivisie-club woensdag.

Blessures komen nooit op een gelegen moment, maar de timing van deze beenkwetsuur was bijzonder lullig voor Martins Indi. De dertigjarige linkspoot was na een lange afwezigheid weer in beeld bij het Nederlands elftal en kan door de blessure een streep door het WK zetten.