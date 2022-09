FC Twente moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Pure Energie heeft de club uit Enschede laten weten na dit seizoen te stoppen als geldschieter.

Pure Energie begon in de zomer van 2016 als hoofdsponsor van FC Twente. Het is niet duidelijk waarom de energiemaatschappij uit Enschede de samenwerking met de tukkers beëindigt. Pure Energie stopte eerder al met het sponsoren van de Vrouwen Eredivisie.

Als jarenlange hoofdsponsor maakte het bedrijf hoogte- en dieptepunten van FC Twente mee. De club degradeerde in het seizoen 2017/2018 naar de Keuken Kampioen Divisie, maar dwong in het seizoen daarop weer promotie af. Twente is sinds de terugkeer op het hoogste niveau uitgegroeid tot stabiele Eredivisionist.

"Zoals de trouwe supporters van FC Twente er ook in goede en slechte tijden staan, zijn wij ook sponsor gebleven toen FC Twente degradeerde naar de Eerste Divisie. Daarna zijn we getuige geweest van de wederopstanding", zegt directeur Marcel Bovenmars van Pure Energie in een verklaring.

Algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente vindt het jammer dat hij nu op zoek moet naar een nieuwe geldschieter. "Pure Energie heeft zich nooit bemoeid met het gevoerde beleid van de club en was altijd aanspreekbaar. Met name in de moeilijke jaren na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie en tijdens de coronacrisis."

Het is nog niet bekend wie FC Twente op het oog heeft als nieuwe hoofdsponsor. De ploeg van trainer Ron Jans bezet op dit moment de vijfde plek in de Eredivisie. Twente vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

