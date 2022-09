De spelers en stafleden van sc Heerenveen hebben onlangs een reanimatiecursus gevolgd. De Friese Eredivisie-club geeft daarnaast de seizoenkaarthouders de mogelijkheid om kosteloos deze lessen te volgen.

Heerenveen hoopt op deze manier beter te kunnen handelen wanneer iemand in het stadion met hartproblemen kampt. "Wij zijn de enige club in de Eredivisie die hieraan meedoet", vertelt aanvoerder Sven van Beek over het project met de naam Ús Pompeblêdenhart. "Het is goed om deze maatschappelijke rol in te vullen."

De voetbalwereld wordt met enige regelmaat opgeschrikt door een speler met hartproblemen. Op het EK in 2021 moest de Deen Christian Eriksen op het veld gereanimeerd worden. Ook de Nederlanders Evander Sno en Abdelhak Nouri zijn bekende voorbeelden van spelers die op het veld door een hartstilstand getroffen zijn.

Op de tribunes komen zulke situaties uiteraard eveneens voor. Heerenveen-steward Bianca van der Schaaf volgde de cursus al in een eerder stadium en kon de lessen in de praktijk brengen toen een fan een hartaanval kreeg. "Ik was op dat moment de enige die de man kon redden", zegt ze geëmotioneerd. "Ik hoop dat de fans de cursus gaan volgen, want je kunt er mensenlevens mee redden."

Van Beek is blij dat hij nu ook deze lessen heeft gevolgd. "Ik vind het heel fijn dat ik nu weet wat ik moet doen als ik in die situatie kom", legt de Heerenveen-captain uit. "Het is heel belangrijk dat iedereen, echt iedereen, dit gaat doen", valt steward Van der Schaaf hem bij.

Heerenveen biedt de seizoenkaarthouders de cursus in samenwerking met arbodienst Medprevent aan. In totaal gaat het om negen trainingen waarvoor de fans zich kunnen inschrijven.