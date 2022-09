Nu de laatste wedstrijden in de groepsfase van de Nations League zijn gespeeld, is ook bekend hoe de potindeling eruitziet voor de loting van de kwalificatiereeks voor het EK 2024. Nederland zit in pot 1 en ontloopt daarmee legio sterke landen.

De potindeling wordt bepaald op basis van de prestaties van de landen in de Nations League. Nederland voert die ranking aan. Ook Spanje, Kroatië en Italië, die zich net als Oranje als groepswinnaar in divisie A voor de finaleronde plaatsten, zijn zeker van een plek in pot 1.

Nederland kan ook niet in dezelfde poule komen als Denemarken, Portugal, België, Hongarije, Zwitserland en Polen. Duitsland zou op basis van de ranglijst ook recht hebben op een plek in pot 1, maar is als gastland automatisch geplaatst voor het EK.

Niet alle sterke landen zitten in pot 1. Engeland en Frankrijk stelden zwaar teleur in de Nations League en zijn daardoor veroordeeld tot pot 2. Nederland kan dus een van die twee grootmachten treffen. Rusland is uitgesloten van deelname aan de kwalificatiereeks.

Potindeling EK-kwalificatie Pot 1: Nederland, Kroatië, Spanje, Italië, Denemarken, Portugal, België, Hongarije, Zwitserland en Polen

Pot 2: Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Engeland, Wales, Israël, Bosnië en Herzegovina, Servië, Schotland en Finland

Pot 3: Oekraïne, IJsland, Noorwegen, Slovenië, Ierland, Albanië, Montenegro, Roemenië, Zweden en Armenië

Pot 4: Georgië, Griekenland, Turkije, Kazachstan, Luxemburg, Azerbeidzjan, Kosovo, Bulgarije, Faeröer Eilanden, Noord-Macedonië

Pot 5: Slowakije, Noord-Ierland, Cyprus, Belarus, Litouwen, Gibraltar, Estland, Letland, Moldavië en Malta

Pot 6: Andorra, San Marino en Liechtenstein

Nederland komt sowieso in groep met vijf landen

In totaal mogen 53 landen meedoen aan de EK-kwalificatie. Er zijn tien groepen: zeven met vijf teams en drie met zes landen. Nederland, Kroatië, Spanje en Italië komen als groepswinnaars hoe dan ook in een groep met vijf landen, omdat ze in juni 2023 ook al de finaleronde van de Nations League moeten spelen.

De kwalificatie voor het EK is een stuk minder streng dan die voor het WK. De nummer één én twee van de poule plaatsen zich namelijk voor de Europese titelstrijd.

Nederland heeft zelfs nog een vangnet, mocht de kwalificatie onverhoopt mislukken: alle groepswinnaars in divisie A van de Nations League zijn zeker van deelname aan de play-offs, waarin nog drie tickets te verdienen zijn.

De loting voor de EK-kwalificatie wordt op zondag 9 oktober verricht in Frankfurt. De eerste wedstrijden staan eind maart op het programma en de reeks duurt tot en met november 2023. Het EK zelf wordt van 14 juni tot en met 14 juli 2024 gehouden.