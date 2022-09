Messi eist hoofdrol op bij Argentinië, Sinisterra goud waard voor Colombia

Lionel Messi is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) opnieuw belangrijk geweest voor Argentinië. De aanvaller droeg in de oefeninterland tegen Jamaica met twee doelpunten bij aan de ruime zege (3-0). Luis Sinisterra bezorgde Colombia een overwinning op Mexico: 3-2.

De 35-jarige Messi begon op de bank in het Amerikaanse Harrison (New Jersey) en kwam in de 56e minuut het veld in voor Lautaro Martínez. Op dat moment stond Argentinië al met 1-0 voor door een treffer van Julián Álvarez in de dertiende minuut.

Aan het einde van de wedstrijd trok Messi de wedstrijd naar zich toe. De routinier van Paris Saint-Germain schoot in de 86e minuut feilloos binnen in de rechterhoek. Drie minuten later scoorde hij met een laag schot uit een vrije trap die hij zelf had versierd.

Vlak na de eerste treffer kwam er een supporter het veld op die wilde dat Messi een handtekening op zijn rug zou zetten. Toen de bereidwillige sterspeler van Argentinië op het punt stond om dat te doen, werd de man door beveiligers gegrepen en afgevoerd.

Lionel Messi scoorde opnieuw twee keer voor Argentinië. Foto: Getty Images

Argentinië nu 35 wedstrijden op rij ongeslagen

Messi scoorde eind vorige week ook al twee keer in de oefenwedstrijd tegen Honduras, die eveneens met 3-0 werd gewonnen. Door de zege op Jamaica is Argentinië nu al 35 duels op rij ongeslagen.

Ook oud-Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez maakten hun opwachting in de Red Bull Arena. Linksback Tagliafico, nu spelend voor Olympique Lyonnais, deed de hele wedstrijd mee en Manchester United-verdediger Martínez viel in de 79e minuut in.

Elders in de Verenigde Staten, in Santa Clara (Californië), eiste Sinisterra een hoofdrol voor zich op in de oefenwedstrijd van Colombia tegen Mexico. De oud-Feyenoorder viel na rust in en scoorde in de eerste zeven minuten van de tweede helft twee keer, waardoor Colombia op gelijke hoogte kwam. Wílmar Barrios maakte in de 68e minuut de winnende goal.

Colombia doet over een kleine twee maanden niet mee aan het WK in Qatar. Argentinië daarentegen wel. De tweevoudig wereldkampioen, in 2014 nog verliezend finalist, zit in een poule met Saoedi-Arabië, Mexico en Polen.

