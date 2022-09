Bondscoach Luis Enrique vindt dat Spanje dinsdagavond nog maar eens heeft bewezen een taaie tegenstander te zijn. De wereldkampioen van 2010 won door een laat doelpunt met 0-1 van Portugal en plaatste zich zo ternauwernood voor de finaleronde van de Nations League.

"We staan voor de tweede keer op rij in de finaleronde. Naast Italië is er geen ander groot voetballand dat dat kan zeggen", zei een trotse Enrique op zijn persconferentie in Braga. "Deze zege is voor de fans die hebben geleden voor hun televisie en voor de supporters die erbij waren in Zaragoza, waar we deze week niet wisten te winnen."

Spanje begon met een achterstand van twee punten op Portugal aan de kraker in Braga en moest zodoende winnen om een plek in de 'Final Four' veilig te stellen. Het leek lange tijd bij 0-0 te blijven, maar Álvaro Morata dompelde de Portugese fans in de 88e minuut in rouw. De spits werkte van dichtbij binnen.

"Dit was al een finale voor ons", zei Enrique. "De spelers hebben laten zien dat het niet eenvoudig is om het tegen Spanje op te nemen en dat zal tijdens het WK niet anders zijn. Als landen ons in Qatar willen verslaan, zullen ze heel goed moeten spelen."

90 Morata schiet Spanje in slotfase naar finaleronde Nations League

'Dit is voor ons een fantastisch toernooi'

Spanje is het vierde en laatste land dat zich voor de finaleronde van de Nations League wist te plaatsen. Eerder verzekerden Nederland, Kroatië en Italië zich van groepswinst in divisie A. Het toernooi wordt in juni 2023 in Nederland gespeeld.

Hoewel Enrique trots is, vindt hij niet dat er te veel conclusies moeten worden getrokken uit de groepsfase van de Nations League. "Gaan de landen die de finaleronde niet hebben bereikt het slecht doen op het WK? Absoluut niet."

"Dit is voor de spelers en de coaches wel een fantastisch toernooi. Het zal moeilijk worden, zeker nu de verschillen op internationaal niveau steeds kleiner worden. We moeten heel precies te werk gaan en mogen ons geen fouten veroorloven."