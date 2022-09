De Braziliaanse voetbalbond en de spelers van het nationale elftal hebben dinsdagavond hun afkeer uitgesproken over het racistische incident tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië in Parijs. Richarlison kreeg in de Franse hoofdstad een banaan naar zich toegeworpen.

De 25-jarige aanvaller maakte in de negentiende minuut de 2-1 namens Brazilië. Toen Richarlison de treffer met zijn ploeggenoten vierde, werd vanuit het publiek een banaan naar de feestende spelers gegooid.

"Deze keer heb ik het met eigen ogen gezien. Dit choqueerde ons allemaal", schrijft voorzitter Ednaldo Rodrigues van de Braziliaanse voetbalbond op Twitter. "Racisme moet strenger bestraft worden. De strijd tegen racisme gaat niet om één zaak. We hebben een fundamentele verandering nodig om dit soort misdaden uit te bannen."

Richarlison kreeg zelf niet mee dat hij racistisch werd bejegend. "Ik denk dat God me niet toestond om het te zien, want ik weet niet wat ik in het heetst van de strijd had gedaan. Hopelijk wordt deze supporter geïdentificeerd en gestraft en is dit incident een les voor anderen."

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om het moment te zien waarop Richarlison een banaan naar zich toegeworpen krijgt.

Brazilië maakte vooraf nog statement tegen racisme

Voor de aftrap hadden de Braziliaanse spelers nog geposeerd achter een bord met daarop de tekst: "Zonder onze zwarte spelers hadden wij geen ster op ons shirt staan." Op het shirt van de 'Seleção' prijken vijf sterren, die staan voor de vijf veroverde wereldtitels.

De internationals kwamen met hun statement naar aanleiding van de racistische bejegening van Vinícius Júnior, de Braziliaanse aanvaller van Real Madrid. Fans van Atlético Madrid maakten onlangs apengeluiden tijdens de wedstrijd tegen Real. Vinícius kwam tegen Tunesië na rust in het veld.

Aanvoerder Thiago Silva vindt het ongelooflijk dat er dinsdagavond opnieuw sprake was van een racistisch incident tijdens een voetbalwedstrijd. "Ik vind het heel treurig, want dit is geen voetbal. Voetbal gaat om het steunen van je team. Op het veld proberen we alles te geven en acties zoals deze schaden het voetbal."

De oefeninterland werd ondanks het incident met de banaan gewoon uitgespeeld en Brazilië zegevierde uiteindelijk met 5-1. Raphinha (twee treffers), Neymar en Pedro namen de andere doelpunten voor hun rekening in het Parc des Princes.