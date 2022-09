Spanje heeft zich dinsdag als laatste geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. De ploeg van bondscoach Luis Enrique won in het Estádio Municipal de Braga met 1-0 van Portugal dankzij een doelpunt van Álvaro Morata.

De Spanjaarden begonnen de wedstrijd met een achterstand van twee punten op Portugal in groep twee van divisie A. Spanje moest daarom winnen om door te gaan naar de finaleronde van de prestigieuze landencompetitie die in 2018 werd geïntroduceerd.

Lange tijd leek de wedstrijd in een 0-0-gelijkspel te eindigen, dat zou voor Portugal genoeg zijn geweest om door te gaan naar de finaleronde.

De Portugezen hadden de leiding in de wedstrijd, maar kwamen desondanks niet tot scoren. De grootste kans voor de ploeg onder leiding van Fernando Santos was voor Cristiano Ronaldo na rust, maar het lukte de spits van Manchester United niet op zijn ploeg op voorsprong te zetten.

Spanje zette in het laatste kwartier de aanval in, met succes. In de 88e minuut verzekerde Spanje zich van een plek bij de laatste vier landen dankzij een doelpunt van Álvaro Morata.

Ook Nederland, Italië en Kroatië zijn als groepswinnaar door naar de finales die van 14 tot en met 18 juni in Nederland worden gespeeld. Oranje verzekerde zich zondag van de finaleronde dankzij een 1-0-zege op België.

Via een loting wordt bepaald welke landen elkaar in de Nations League Finals treffen. Het is nog niet bekend wanneer die loting is. De wedstrijden van die finale worden tussen 14 en 18 juni 2023 in Nederland gespeeld.

Eindstand groep 2 in de Nations League 1. Spanje 6-11

2. Portugal 6-10

3. Zwitserland 6-9

4. Tsjechië 6-4