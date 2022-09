Brazilië heeft dinsdag opnieuw een overtuigende oefenzege geboekt in aanloop naar het WK. De ploeg van bondscoach Tite won in Parijs met ruime cijfers van Tunesië: 5-1. PSV'er Ibrahim Sangaré scoorde bij de 3-1-zege van Ivoorkust op Guinee, terwijl Ajacied Mohammed Kudus met Ghana won van Nicaragua (0-1).

Al in de eerste helft had Brazilië afgerekend met Tunesië, dat eveneens deelneemt aan het WK in Qatar. Doelpunten van Raphinha (twee keer), Neymar en Richarlison deden de treffer van Montassar Talbi teniet: 4-1. Richarlison kreeg na zijn treffer een banaan naar zich toe gegooid vanuit de tribune. De Braziliaanse bond reageerde snel en sprak via een verklaring op Twitter zijn afkeer uit over het racistische incident.

Vlak voor rust moest Tunesië met tien man verder na een harde overtreding van Dylan Bronn op Neymar. In de tweede helft deed Brazilië het rustiger aan in het Parc des Princes. Alleen invaller Pedri kwam nog op het scoreformulier terecht. Oud-Ajacied Antony begon op de bank en mocht een half uur voor tijd invallen. Brazilië is inmiddels vijftien wedstrijden op rij ongeslagen en heeft de laatste zeven duels gewonnen.

Sangaré was voor Ivoorkust verantwoordelijk voor de openingstreffer tegen Guinee (3-1). Souleyman Doumbia en Seko Fofana maakten de andere doelpunten voor de thuisploeg. Kudus speelde bijna de hele wedstrijd mee bij WK-ganger Ghana in de nipte 1-0-overwinning tegen Nicaragua.

Oud-Ajacied Hakim Ziyech begon voor Marokko in de basis tegen Paraguay, net als Noussair Mazraoui. De wedstrijd eindigde in een 0-0-gelijkspel.