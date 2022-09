Brazilië breidt ongeslagen reeks uit met overtuigende zege op Tunesië

Brazilië heeft dinsdag opnieuw een overtuigende oefenzege geboekt in aanloop naar het WK. De ploeg van bondscoach Tite won in Parijs met ruime cijfers van Tunesië: 5-1. PSV'er Ibrahim Sangaré scoorde bij de 3-1-zege van Ivoorkust op Guinee, terwijl Ajacied Mohammed Kudus met Ghana won van Nicaragua (0-1).

Al in de eerste helft had Brazilië afgerekend met Tunesië, dat eveneens deelneemt aan het WK in Qatar. Doelpunten van Raphinha (twee keer), Neymar en Richarlison deden de treffer van Montassar Talbi teniet: 4-1. Richarlison kreeg na zijn treffer een banaan naar zich toegegooid vanaf de tribune. De Braziliaanse bond reageerde snel en sprak via een verklaring op Twitter zijn afkeer uit over het racistische incident.