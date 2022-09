Ajax lijdt nettoverlies van 24 miljoen euro vanwege impact coronacrisis

Ajax leed ondanks sportieve successen een verlies van 24,3 miljoen euro over het boekjaar 2021/2022. De coronacrisis heeft volgens de Amsterdamse club een forse impact gehad op de financiën. In het seizoen 2020/2021 leed Ajax nog een nettoverlies van 8,1 miljoen.

Door onze sportredactie

Ajax werd in het seizoen 2021/2022 onder meer groepswinnaar in de Champions League door alle duels met Borussia Dortmund, Sporting CP en Besiktas te winnen. Bovendien plaatsten de Amsterdammers zich rechtstreeks voor de groepsfase van het huidige seizoen door landskampioen te worden.

De pandemie had volgens Ajax "een zeer negatieve impact" op de transfermarkt, wat resulteerde in een verlies op de transferresultaten van 19,3 miljoen euro. Daarnaast speelde Ajax met name in de eerste seizoenshelft duels met beperkt en zonder publiek. Dat leidde tot een operationeel verlies van 7,6 miljoen euro.

De kosten bij de club stegen met ruim 24 procent naar 196,8 miljoen, voornamelijk door een stijging van salariskosten, wedstrijdgerelateerde kosten en door de schikking met de familie van Abdelhak Nouri. Deze schikking had een hoogte van 7,8 miljoen.

De netto-omzet bij Ajax steeg met ruim 50 procent naar 189,2 miljoen euro. Dat komt mede door de ticketverkoop en premies uit de Champions League. De omzet uit merchandising en partnerships is gestegen met 25,4 miljoen naar 74,8 miljoen.

Ajax en de familie Nouri troffen in februari van dit jaar een schikking. Foto: Pro Shots

Ajax-directeur Lenderink: 'Geen reden tot zorg'

"Het was een veelbewogen jaar, in diverse opzichten", zegt financieel directeur Susan Lenderink in een toelichting op de cijfers. "In sportief opzicht ging het goed en dat is voor ons als Ajax het belangrijkste. Maar financieel gezien was het geen goed jaar. Het verlies was fors groter dan het verlies van het vorige seizoen."

Volgens Lenderink is er echter geen reden tot zorg. "Zelfs na het verlies van afgelopen boekjaar hebben we nog steeds een stevig eigen vermogen. Daarnaast zijn de verwachtingen positief. We doen weer mee aan de Champions League en de transfermarkt is ontwaakt."

De financieel directeur haalde in haar terugblik op het afgelopen seizoen ook de affaire rond Marc Overmars aan. De directeur voetbalzaken stapte begin dit jaar op nadat bekend was geworden dat hij gedurende langere tijd grensoverschrijdend gedrag had vertoond richting vrouwelijke collega's.

"Het jaar was veelbewogen vanwege corona, maar zeker ook door het grensoverschrijdend gedrag dat helaas heeft plaatsgevonden", zegt Lenderink. "Het scheppen van een veilig sport- en werkklimaat heeft absolute prioriteit bij ons als directieteam."

Marc Overmars is sinds maart technisch directeur van Royal Antwerp. Foto: Getty Images

Ajax verwacht hogere transferinkomsten

De transferinkomsten van Ajax in het afgelopen boekjaar bedroegen 37,8 miljoen euro door het vertrek van Ryan Gravenberch (Bayern München), Noa Lang (Club Brugge), David Neres (Shakhtar Donetsk), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion) en Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC). Dat is 56 procent minder dan in het seizoen 2020/2021 (86,1 miljoen).

Ajax verwacht dit seizoen wel zwarte cijfers te schrijven, vooral dankzij de financiële klappers op de transfermarkt. Zo gingen Antony en Lisandro Martínez voor gezamenlijk zo'n 160 miljoen euro naar Manchester United. Ook de transfers van Sébastien Haller, Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs vallen in het boekjaar 2022/2023.

De Amsterdammers staan in het huidige Champions League-seizoen derde in de poule, achter Napoli en Liverpool. De ploeg van trainer Alfred Schreuder staat in de Eredivisie tweede achter PSV.

