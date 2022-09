Jong Oranje heeft dinsdag de oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië niet kunnen winnen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelde in Cluj met 0-0 gelijk, waardoor de zegereeks van Nederland is onderbroken.

Jong Oranje won de laatste vijf officiële wedstrijden, waaronder het oefenduel met Jong België (1-2) afgelopen vrijdag. Brian Brobbey scoorde toen twee keer. De Ajax-spits was niet van de partij tegen Jong Roemenië, omdat hij net als Ryan Gravenberch was overgeheveld naar het 'grote' Oranje.

Met Joshua Zirkzee in de spits creëerde Jong Oranje enkele mogelijkheden, maar de Roemenen hielden het doel schoon. Goed combinatiespel bleef uit bij beide ploegen, mede omdat het veld in de Cluj Arena van slechte kwaliteit was.

Ook na rust zocht Nederland naar een gaatje in de defensie van de Roemenen, maar zonder resultaat. Vlak voor tijd voorkwam doelman Kjell Scherpen nog een nederlaag door in te grijpen bij een poging van Jovan Markovic.

Het duel in Cluj maakt deel uit van de oefencampagne van Jong Oranje richting het EK 2023. Dit toernooi wordt in juni en juli afgewerkt in Roemenië en Georgië. De rest van de voorbereidingsprogramma van Jong Oranje is nog niet bekendgemaakt.