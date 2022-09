Spanje kwalificeerde zich dinsdagavond ten koste van Portugal voor de finaleronde van de Nations League. Daarmee zijn alle deelnemers aan de ontknoping van dit toernooi bekend. Nederland stelde zondagavond al een ticket veilig voor het evenement dat het in 2023 zelf mag organiseren.

Oranje veroverde liefst zestien punten in een poule met België, Polen en Wales. Daarmee is Nederland het best presterende land in de hoogste divisie van de Nations League.

Naast Spanje drongen ook Kroatië en Italië door tot de laatste vier van het nog jonge toernooi. Portugal won in 2019 de eerste editie van de Nations League door Nederland in de finale met 1-0 te verslaan. In 2021 werd Frankrijk de tweede winnaar met een 2-1-zege op Spanje.

Kroatië drong als enige van de finalisten nooit eerder door tot de eindronde. Het Balkanland rekende in zijn groep onder meer af met titelverdediger Frankrijk.

Officieel moet de UEFA de organisatie van de eindronde nog toekennen, maar het is een publiek geheim dat Nederland als gastheer mag fungeren. De concurrenten waren namelijk België, Polen en Wales, precies de landen die in Oranje hun meerdere moesten erkennen in de eerste ronde. Het uitvoerend comité van de UEFA moet formeel nog wel akkoord geven, wat naar verwachting pas in januari gebeurt.

Deelnemers finaleronde Nations League: Italië (2e deelname)

Kroatië (1e deelname)

Nederland (2e deelname)

Spanje (2e deelname)

Eindronde wordt medio juni afgewerkt

De eindronde zal worden afgewerkt tussen 14 en 18 juni. Nederland zal als organisator in actie komen op 14 juni, de dag van de eerste halve finale. Het is nog onbekend wanneer de loting voor de eindronde wordt verricht.

Door hun groepswinst zijn Nederland, Spanje, Kroatië en Italië al zeker van een plek in de play-offs voor het EK 2024. Dat geldt ook voor de groepswinnaars in de divisies B en C.

Uiteraard mag Oranje de play-offs overslaan als het zich via de reguliere route kwalificeert voor het EK. Daarvoor moet Nederland als eerste of tweede eindigen in zijn groep.