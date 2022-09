Bondscoach Andries Jonker heeft 26 speelsters geselecteerd voor de oefeninterlands van de Oranjevrouwen tegen Zambia en Noorwegen in oktober. Dominique Janssen, Stefanie van der Gragt, Lieke Martens en Shanice van de Sanden ontbreken in de selectie "na goed overleg".

"We kijken naar wat het beste is voor ieder individu. En na goed overleg met speelsters en hun clubs hebben we besloten om deze vier dit keer niet op te roepen", laat Jonker weten. Merel van Dongen, Jill Baijings en keeper Jacintha Weimar keren terug in de selectie.

De Oranjevrouwen spelen donderdag 6 oktober de eerste oefeninterland tegen Zambia. Vijf dagen later staat de ontmoeting met Noorwegen op het programma. "Deze twee wedstrijden zijn voor ons ideaal om te werken aan onze speelwijze. En dit is ook de fase waarin speelsters kansen krijgen", zegt Jonker.

De oefenduels staan in het teken van de voorbereiding op het WK 2023, dat komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland plaatsvindt. De loting voor het WK is op zaterdag 22 oktober.

De volledige selectie: Doel: Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Jacintha Weimar (Feyenoord)

Verdediging: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Lisa Doorn (Ajax), Kika van Es (PSV), Aniek Nouwen (Chelsea), Marisa Olislagers (FC Twente), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Middenveld: Jill Baijings (Bayer 04 Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Kayleigh van Dooren (FC Twente), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax)

Aanval: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Vivianne Miedema (Arsenal)

Jonker loodste Oranje naar WK

Jonker werd eind augustus aangesteld als opvolger van Mark Parsons, die het veld moest ruimen na het teleurstellende EK deze zomer in Engeland. Oranje werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk.

Martens was bij de vorige interlandperiode onder Jonker ook al niet van de partij. De aanvaller van Paris Saint-Germain kampte toen met een voetblessure. Van de Sanden maakte onder de nieuwe bondscoach haar rentree bij Oranje, maar de speelster van Liverpool laat dit keer verstek gaan.

Onder leiding van Jonker plaatste Oranje zich begin deze maand voor het WK door de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen directe concurrent IJsland met 1-0 te winnen. Brugts maakte pas in de blessuretijd van de tweede helft het winnende doelpunt, waardoor Nederland zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het toernooi plaatste.