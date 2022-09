Martens en Van der Gragt ontbreken 'na goed overleg' in selectie Oranjevrouwen

Bondscoach Andries Jonker heeft 26 speelsters geselecteerd voor de oefeninterlands van de Oranjevrouwen tegen Zambia en Noorwegen in oktober. Dominique Janssen, Stefanie van der Gragt, Lieke Martens en Shanice van de Sanden ontbreken in de selectie "na goed overleg".

"We kijken naar wat het beste is voor ieder individu. En na goed overleg met speelsters en hun clubs hebben we besloten om deze vier dit keer niet op te roepen", laat Jonker weten. Merel van Dongen, Jill Baijings en keeper Jacintha Weimar keren terug in de selectie.