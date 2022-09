Oranje-opponenten Qatar, Senegal en Ecuador spelen gelijk in aanloop naar WK

Qatar, Senegal en Ecuador zijn er dinsdag niet in geslaagd het laatste oefenduel in aanloop naar het WK te winnen. Qatar leek op weg naar een stunt tegen Chili, maar de uitploeg kwam nog langszij: 2-2. Senegal en Ecuador, de andere groepsgenoten van Oranje op het WK, speelden gelijk tegen respectievelijk Iran (1-1) en Japan (0-0).

Door onze sportredactie

Qatar was in de Generali Arena in Wenen dicht bij een verrassende zege op Chili. Het gastland van het WK koesterde in de tweede helft een 2-1-voorsprong dankzij doelpunten van Akram Afif en Hasan Al Haydos.

Chili, dat in de eerste helft via Alexis Sánchez nog op 0-1 was gekomen, zette na de tegengoals aan. Een kwartier voor tijd maakte Arturo Vidal de gelijkmaker en vlak voor het eindsignaal kon Sánchez zijn ploeg nog de zege bezorgen. De aanvaller van Olympique Marseille miste echter vanaf de penaltystip.

Qatar start het WK in eigen land op 20 november tegen Ecuador. Vijf dagen later volgt de confrontatie met Senegal, waarna op 29 november Nederland de tegenstander is.

Senegal en Ecuador spelen ook gelijk

Senegal kwam tegen Iran in de tweede helft op voorsprong door een eigen doelpunt van Morteza Pouraliganji. De formatie van bondscoach Aliou Cissé kon de voorsprong niet vasthouden. Sardar Azmoun zorgde na ruim een uur spelen voor de 1-1. Bij Iran viel Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh een half uur voor tijd in.

Senegal was de huidige interlandperiode nog goed begonnen. De ploeg won zaterdag op bezoek bij Bolivia met 0-2 door doelpunten van Boulaye Dia en Sadio Mané.

Bij Ecuador kreeg Enner Valencia vanaf de stip de uitgelezen kans om zijn team naar de zege te schieten tegen Japan. De 32-jarige spits van Fenerbahçe miste, waardoor het duel in het Duitse Düsseldorf doelpuntloos de geschiedenisboeken in ging.

De wedstrijd tegen Japan, dat eveneens deelneemt aan het WK in Qatar, was de laatste uit de korte oefencampagne van Ecuador. De ploeg van bondscoach Gustavo Alfaro speelde vrijdag eveneens met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië.

Sterspeler Sadio Mané kwam dit keer niet tot scoren tegen Iran namens Senegal. Foto: Getty Images

