Ecuador is er dinsdag niet in geslaagd de laatste wedstrijd in aanloop naar het WK winnend af te sluiten. De Zuid-Amerikanen, die in Qatar in de poule van het Nederlands elftal zijn ingedeeld, kwamen in een oefenwedstrijd tegen Japan niet verder dan 0-0.

Zeven minuten voor tijd kreeg Enner Valencia vanaf de stip de uitgelezen kans om Ecuador naar de zege te schieten. De 32-jarige spits van Fenerbahçe miste, waardoor het duel in het Duitse Düsseldorf doelpuntloos de geschiedenisboeken in ging.

De wedstrijd tegen Japan, dat eveneens deelneemt aan het WK in Qatar, was de laatste uit de korte oefencampagne van Ecuador. De ploeg van bondscoach Gustavo Alfaro speelde vrijdag eveneens met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië.

Het Nederlands elftal en Ecuador treffen elkaar op 25 november in de tweede speelronde van groep A. De andere landen uit deze poule, Senegal en Qatar, spelen dinsdag eveneens oefenwedstrijden tegen respectievelijk Iran en Chili.

Het WK in Qatar begint op 20 november met wedstrijd tussen Ecuador en het gastland. Een dag later neemt Oranje het op tegen Senegal.