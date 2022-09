Met het bereiken van de eindronde van de Nations League lijkt Italië zich weer op te richten na de grote teleurstelling die het mislopen van een WK-ticket opleverde. Toch worden de positieve gevoelens op dit moment nog naar de achtergrond gedrukt.

"We hadden dit nodig om het enthousiasme terug te brengen. Al kan niks de open wond helen die is veroorzaakt door het mislopen van het WK", zei doelman Gianluigi Donnarumma na de cruciale overwinning bij Hongarije (0-2) tegen RAI Sport.

Het succes in de Nations League is een schrale troost voor Italië, dat al sinds maart weet dat het in november niet in Qatar zal zijn voor het WK. De Europees kampioen was door de tweede plek in de kwalificatiepoule veroordeeld tot de play-offs en verloor in de halve finales zeer verrassend van Noord-Macedonië.

"Het is belangrijk dat we nu veerkracht hebben getoond", benadrukte Donnarumma. "Voor heel Italië en alle mensen die in ons geloven. We begonnen de groep al goed met twee overwinningen en nu staan we in de Final Four. Laten we nu maar proberen het hele toernooi te winnen."

Italië veroverde door de zege bij Hongarije een ticket voor de eindronde van de Nations League. Foto: Getty Images

Mancini denkt dat tevreden gevoel later past komt

Italië moest Hongarije in Boedapest verslaan om de groepswinst en daarmee een ticket voor de eindronde van de Nations League veilig te stellen. Giacomo Raspadori zette de 'Nerazzurri' voor rust op voorsprong na defensief geklungel, waarna Federico Dimarco de marge in de 52e minuut vergrootte door van dichtbij binnen te tikken na een vloeiende aanval.

"Ik ben heel tevreden over ons spel, op de laatste twintig minuten na", zei bondscoach Roberto Mancini volgens Sky Italia. "We deden het nog beter dan de 0-2-voorsprong deed vermoeden, maar toen stopten we opeens met voetballen. Het was voor mij daardoor een zware slotfase."

Mancini is wel blij met het eerherstel van zijn ploeg, die steeds meer een nieuw gezicht krijgt. "We zijn al een tijdje bezig met het samenstellen van een nieuwe groep. Het gaat de goede kant op. Misschien voelt deze kwalificatie op dit moment niet als iets speciaals, maar in juni zal het gevoel mogelijk anders zijn."

De finaleronde van de Nations League wordt in juni 2023 in Nederland gehouden. Oranje verzekerde zich zondagavond namelijk van de groepswinst in een poule met België, Polen en Wales. Ook Kroatië plaatste zich voor de 'Final Four'. Het vierde land wordt Portugal of Spanje, die dinsdag tegen elkaar spelen.