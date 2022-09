Southgate denkt dat Engeland op WK profijt gaat hebben van slechte reeks

Engeland is bezig aan de langste zegeloze reeks sinds 1993, maar Gareth Southgate weigert te doemdenken. De bondscoach, die 'The Three Lions' maandagavond zag gelijkspelen tegen Duitsland (3-3), denkt dat zijn ploeg veel heeft geleerd van de forse kritiek die deze week volgde op de Nations League-degradatie.

Door onze sportredactie

"De spelers hebben zich fantastisch opgesteld de laatste dagen. Ze vroegen of ze met elkaar een bespreking konden houden. Daarmee hebben ze verantwoordelijkheid genomen. Goede teams hebben goede coaches, maar de allerbeste ploegen hebben een kern van spelers die iets in gang kunnen zetten", zei Southgate maandagavond op zijn persconferentie op Wembley.

"De ervaring van deze week hadden we nodig om te groeien als team, want op het WK zal er ook druk zijn. Je kunt proberen dat te vermijden. Maar of het nou in de derde groepswedstrijd of een eventuele kwartfinale is; de druk zal er altijd zijn. Dus dan kunnen we beter van tevoren weten hoe we daarmee moeten omgaan."

De meeste kritiek op Engeland volgde vrijdagavond na de 1-0-nederlaag bij Italië. Door het verlies in Milaan degradeerde de ploeg van Southgate uit divisie A van de Nations League. Onterecht was dat niet, want de verliezend EK-finalist van vorig jaar scoorde in de eerste vijf groepsduels slechts één keer.

Engeland scoorde tegen Duitsland vaker dan in de eerste vijf groepsduels. Foto: Getty Images

'Het dak ging er bijna af toen we scoorden'

Tegen Duitsland stevende Engeland opnieuw op een nederlaag af, want 'Die Mannschaft' leidde in de 67e minuut met 0-2. Via Luke Shaw, Mason Mount en Harry Kane toonde de plots productieve thuisploeg veerkracht, al voorkwam Kai Havertz in de 87e minuut nog een zeldzame overwinning voor het geplaagde Engeland.

"Toen we scoorden, ging het dak er bijna af. Opeens wisten we weer even hoe het voelt als een bal in het doel gaat. Daarna kregen we alsnog een klap in het gezicht. Jullie zullen het vast niet fijn hebben gevonden om je wedstrijdverslag drie keer te herschrijven, maar ik was zelf ook niet echt gecharmeerd van het scoreverloop", zei Southgate tegen de aanwezige journalisten.

De kritiek op de vorig jaar zo geprezen bondscoach (en zijn systeem met drie verdedigers) neemt ondertussen toe. Southgate is desondanks niet van plan om richting het WK iets te veranderen. "Mensen zullen hun mening hebben. Kritische geluiden zal ik moeten accepteren. Maar als ik nu iets ga veranderen en van mijn eigen visie af stap, dan is het nutteloos dat ik de bondscoach ben."

Het WK gaat over minder dan twee maanden van start in Qatar. Engeland zit in een poule met Iran, de Verenigde Staten en Wales. Na het behalen van de wereldtitel in 1966 wisten 'The Three Lions' nooit meer een groot eindtoernooi te winnen.

