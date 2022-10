Italië stuit opmars Hongarije en is mogelijke opponent Oranje in finaleronde

Italië heeft zich maandag als derde land geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. De regerend Europees kampioen stuitte de opmars van Hongarije en verzekerde zich met een 0-2-zege in Boedapest van de groepswinst.

Door onze sportredactie

Italië kwam na 27 minuten op voorsprong in de Puskás Aréna. Giacomo Raspadori strafte geblunder in de Hongaarse defensie af. Nadat doelman Gianluigi Donnarumma Italië verschillende keren voor de gelijkmaker had behoed, maakte Federico Dimarco vlak na rust de 0-2. Dimarco tikte bij de tweede paal een voorzet van Bryan Cristante binnen.

Door de overwinning verzekert Italië zich van de groepswinst in groep 3 van divisie A. Na sensationele overwinningen op Engeland en Duitsland begon Hongarije als koploper aan de beslissende wedstrijd in Boedapest. De Hongaren wonnen vrijdag nog met 0-1 van Duitsland. Engeland-Duitsland eindigde maandag in een spectaculair 3-3-gelijkspel.

Italië mag net als Nederland en Kroatië als groepswinnaar deelnemen aan de finalewedstrijden van de Nations League, die van 14 tot en met 18 juni in Nederland worden gespeeld. Oranje verzekerde zich zondag van de Nations League Finals dankzij een 1-0-zege op België.

Portugal of Spanje wordt de vierde deelnemer van de finaleronde van de Nations League. Die twee landen strijden dinsdag in een onderlinge kraker in Braga om het laatste ticket voor de eindronde van de prestigieuze landencompetitie, die in 2018 werd geïntroduceerd. Via een loting wordt bepaald welke landen elkaar in de Nations League Finals treffen. Het is nog niet bekend wanneer die loting is.

Hoewel Italië vorig jaar Europees kampioen werd en in de Nations League van Engeland won, doen de 'Azzurri' over twee maanden niet mee aan het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini verloor in de play-offs om een WK-ticket verrassend genoeg van Noord-Macedonië. Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat Italië een WK mist. Zo wisten de Italianen zich in 2017 ook niet te kwalificeren voor het WK dat een jaar later in Rusland werd gehouden.

Eindstand in groep 3 in de Nations League 1. Italië 6-11 (+1)

2. Hongarije 6-10 (+3)

3. Duitsland 6-7 (+2)

4. Engeland 6-3 (-6)

Eerder

Aanbevolen artikelen